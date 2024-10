Cina: L'Unione Europea approva i dazi sulle auto elettriche cinesi con il sostegno di Italia e Francia

04 Ottobre 2024_ L'Unione Europea ha votato a favore dell'imposizione di dazi sulle auto elettriche cinesi, con il sostegno di paesi come Italia, Francia, Grecia e Polonia. Questo provvedimento, che potrebbe influenzare negativamente le esportazioni cinesi, ha visto l'opposizione di Germania e Spagna, che temono ripercussioni economiche. La decisione è stata presa nonostante le preoccupazioni per le possibili ritorsioni da parte della Cina, che potrebbe colpire i prodotti europei, in particolare quelli di lusso e agricoli provenienti da Italia e Francia. La notizia è stata riportata da guancha.cn, evidenziando l'importanza delle relazioni commerciali tra Europa e Cina. L'Italia, in particolare, potrebbe affrontare sfide significative nel settore dei beni di lusso a causa di questa nuova politica commerciale.