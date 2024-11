Cina: Maratone in tutto il Paese attirano oltre 450.000 corridori

4 Novembre 2024_ La Cina ha ospitato oltre 30 maratone in un singolo "super weekend di maratone", attirando più di 450.000 corridori e stimolando le economie urbane in diverse città. Questi eventi, che hanno visto la partecipazione di atleti professionisti e amatori, riflettono un crescente interesse nazionale per la salute e il fitness. Le maratone sono diventate importanti motori economici, generando milioni di yuan in entrate per le città ospitanti e promuovendo la cultura locale. La notizia è riportata da Shanghai Daily. Questo fenomeno evidenzia come la Cina stia diventando sempre più consapevole dell'importanza dell'attività fisica, con un numero crescente di cittadini che partecipano regolarmente a eventi sportivi.