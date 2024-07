Cina: Marco Bellomo collabora con Dawangye per una nuova linea di design

19 Luglio 2024_ Il celebre designer italiano Marco Bellomo ha collaborato con il marchio cinese Dawangye per sviluppare una nuova linea di prodotti di lusso. La collezione, denominata 'Master Series', include 14 modelli di porte per armadi che combinano elementi di moda, lusso e texture naturali. Bellomo, noto per il suo lavoro con marchi di alta moda come Alberta Ferretti e Roberto Cavalli, ha portato la sua esperienza e creatività in questo progetto, creando un design che evoca un'estetica naturale e sofisticata. La collaborazione mira a offrire agli utenti un'esperienza estetica profonda e una risonanza emotiva. Lo riporta il sito admin5.com. Questa iniziativa sottolinea l'influenza crescente del design italiano nel mercato cinese del lusso.