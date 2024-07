Cina: Meloni e Milei pianificano visite in Cina, ma nulla è confermato

8 Luglio 2024_ Giorgia Meloni, Primo Ministro italiano, e Javier Milei, Presidente argentino, stanno pianificando visite ufficiali in Cina, ma le date non sono ancora state confermate. Meloni aveva ricevuto un invito dal Presidente cinese Xi Jinping durante il G20 di Bali, ma l'Italia ha successivamente deciso di uscire dall'iniziativa Belt and Road. Milei, noto per le sue posizioni anti-cinesi, si trova in difficoltà economiche e cerca il supporto della Cina per risolvere la crisi finanziaria argentina. Secondo guancha.cn, la Cina ha esteso un accordo di cambio con l'Argentina fino al 2026, ma rimane cauta nei confronti di Milei. La visita di Meloni potrebbe rappresentare un tentativo di ristabilire relazioni economiche nonostante l'uscita dall'iniziativa Belt and Road.