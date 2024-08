Cina: Meloni inaugura mostra su Marco Polo a Pechino

31 Luglio 2024_ La Premier italiana Giorgia Meloni ha inaugurato una mostra dedicata a Marco Polo al China Millennium Monument di Pechino, in occasione della sua prima visita ufficiale in Cina. L'anno 2024 segna il 700° anniversario della morte di Marco Polo e il 20° anniversario della partnership strategica tra Cina e Italia. La mostra, intitolata "A Journey of Knowledge", presenta oltre 130 reperti provenienti da 15 musei di Cina e Italia, celebrando l'eredità del famoso esploratore veneziano. L'evento sottolinea l'importanza del dialogo culturale tra le due nazioni, come riportato da sdchina.com. La mostra non solo onora la figura di Marco Polo, ma evidenzia anche i legami storici e culturali tra Italia e Cina, promuovendo una maggiore comprensione reciproca.