Cina: Meloni rafforza i legami con la Cina durante la sua visita ufficiale

18 Agosto 2024_ La Premier italiana Giorgia Meloni ha recentemente concluso la sua prima visita ufficiale in Cina, dove ha incontrato il Presidente Xi Jinping e altri leader cinesi. Durante l'incontro, è stato sottolineato l'importante ruolo dell'Italia nel promuovere il dialogo tra Cina e Europa, con l'obiettivo di rafforzare la partnership strategica tra i due Paesi. Meloni ha espresso l'impegno dell'Italia a sviluppare relazioni stabili e durature con la Cina, mentre è stato firmato un piano d'azione per il periodo 2024-2027 per intensificare la cooperazione in vari settori. La notizia è stata riportata da globaltimes.cn. Questo incontro segna un passo significativo nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, evidenziando l'importanza dell'Italia come partner strategico nella regione.