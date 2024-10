6 Ottobre 2024_ Milano sta affrontando un crescente problema di rifiuti nella sua Chinatown, situata in Via Paolo Sarpi, dove i residenti segnalano...

6 Ottobre 2024_ Milano sta affrontando un crescente problema di rifiuti nella sua Chinatown, situata in Via Paolo Sarpi, dove i residenti segnalano un aumento di spazzatura e degrado ambientale. Nonostante gli sforzi del governo locale e della società di pulizia Amsa, la situazione rimane critica, con rifiuti abbandonati che danneggiano l'immagine di questa popolare destinazione turistica. La comunità cinese, rappresentata da figure come Francesco Wu, sta cercando soluzioni per migliorare la situazione, mentre i residenti si mobilitano per mantenere pulita la loro strada. La notizia è stata riportata da xinouzhou.com, evidenziando l'importanza della collaborazione tra commercianti e residenti per preservare l'attrattiva di questo vivace quartiere milanese.