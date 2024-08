Cina: Milano e Pechino collaborano per un futuro sostenibile con il progetto Triennale Milano

17 Agosto 2024_ Si è tenuta a Pechino la conferenza stampa del progetto "Milano Triennale - Un Futuro Sostenibile", frutto della collaborazione tra il gruppo Fengxiang e la Triennale di Milano. L'evento ha visto la partecipazione di ospiti cinesi e italiani, tra cui rappresentanti di istituzioni e artisti, per discutere di sostenibilità e innovazione. Tra i relatori, spiccano nomi come Lara Dittfeld e Paola Marino, che rappresentano l'Italia nel progetto, sottolineando l'importanza della cultura italiana nel contesto globale. La conferenza ha messo in evidenza il ruolo di Milano come centro di design e sostenibilità, come riportato da minjianyishu.net. Questo progetto rappresenta un'opportunità per rafforzare i legami culturali tra Italia e Cina, promuovendo un dialogo costruttivo su temi di rilevanza mondiale.