Cina: Milano presenta un'installazione artistica al West Bund Art & Design

13 Ottobre 2024_ Milano parteciperà al West Bund Art & Design di Shanghai con l'installazione "The Orbit’s Orbit" dell'artista Matilde Cassani, che unisce design, arte e cultura. L'opera, sostenuta dall'Italian Trade Agency, presenta prodotti iconici di 35 marchi di arredamento italiani, creando un'esperienza immersiva per i visitatori. Durante l'evento, si svolgeranno anche dibattiti e conferenze, tra cui un dialogo tra designer italiani e cinesi, per esplorare le sinergie tra arte e design. La notizia è riportata da luxe.co, evidenziando l'apprezzamento della Cina per il design italiano. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per rafforzare i legami culturali e commerciali tra Italia e Cina.