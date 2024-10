Cina: Ministero del Commercio critica le tariffe UE sui veicoli elettrici

31 Ottobre 2024_ Il Ministero del Commercio cinese ha espresso la sua contrarietà alla decisione finale dell'Unione Europea di imporre tariffe aggiuntive sui veicoli elettrici prodotti in Cina. La Cina non riconosce né accetta questa misura e si impegna a proteggere gli interessi delle proprie aziende. In risposta, il governo cinese ha presentato una denuncia presso il meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le nuove tariffe, annunciate dalla Commissione Europea, entreranno in vigore dopo un'indagine anti-sussidi. La notizia è stata riportata da China Daily, evidenziando le tensioni commerciali tra Cina e Unione Europea nel settore automobilistico.