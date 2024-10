Cina: Ministro tedesco degli Esteri in visita per rafforzare i legami bilaterali

04 Ottobre 2024_ Il Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock si prepara a visitare la Cina, segnando il suo primo viaggio ufficiale nel Paese da quando ha assunto l'incarico. La visita avrà come obiettivo principale il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la discussione su sfide globali comuni. Si prevede che il viaggio favorisca un dialogo costruttivo tra Germania e Cina, due potenze economiche di rilevanza mondiale. La visita di Baerbock rappresenta un passo significativo nel tentativo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi. La notizia è riportata dal South China Morning Post. La Cina, con la sua crescente influenza economica e politica, continua a essere un partner strategico per la Germania, specialmente in ambiti come il commercio e la sostenibilità.