Cina: Missione Chang'e 6 coinvolge l'Italia nella raccolta di campioni lunari

26 Giugno 2024_ La missione cinese Chang'e 6 ha coinvolto l'Italia, insieme all'Agenzia Spaziale Europea, Francia e Pakistan, nella raccolta di campioni dalla faccia nascosta della Luna. Questa collaborazione internazionale ha permesso agli scienziati cinesi e dei paesi partner di condividere dati scientifici e condurre ricerche congiunte. La missione rappresenta un passo storico per l'esplorazione spaziale cinese e per l'uso pacifico dello spazio da parte dell'umanità. La Chang'e 6 ha utilizzato tecnologie avanzate per raccogliere campioni in meno di 20 ore, superando le sfide delle alte temperature lunari. Lo riporta bbs1.people.com.cn. Questa missione segna un'importante collaborazione tra Cina e Italia nel campo dell'esplorazione spaziale.