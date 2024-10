Cina: Moncler porta il suo evento globale a Shanghai con 'Moncler Genius 2024'

17 Ottobre 2024_ Il noto marchio di lusso italiano Moncler presenterà il suo evento 'Moncler Genius 2024' a Shanghai il 19 ottobre, in occasione della chiusura della Shanghai Fashion Week. Questo rappresenta la prima volta che il brand organizza un evento di tale portata al di fuori dell'Europa, con il tema 'Shanghai, città dei geni'. Moncler collaborerà con designer di fama mondiale per creare un'esperienza immersiva che unisce moda, arte e cultura, celebrando la vivacità di Shanghai come centro creativo globale. La notizia è stata riportata da jfdaily.com. Moncler, fondato nel 1952 ai piedi delle Alpi, ha scelto Shanghai per il suo spirito innovativo e la sua apertura, sottolineando l'importanza della città nel panorama della moda internazionale.