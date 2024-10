Cina: Moncler presenta il progetto Moncler Genius a Shanghai

09 Ottobre 2024_ Moncler, il noto marchio italiano di moda, porterà il suo progetto Moncler Genius a Shanghai il 19 ottobre 2024, in occasione della Shanghai Fashion Week. L'evento, che si svolgerà nella 'Città dei Geniali', vedrà la collaborazione con creativi di fama internazionale come Hiroshi Fujiwara, Palm Angels e A$AP Rocky, oltre a presentare nuove collezioni in partnership con brand come Jil Sander e Rick Owens. Moncler Genius si propone di ispirare il futuro della moda, ponendo la domanda 'Come realizziamo il genio?' e celebrando l'innovazione nel settore. La notizia è stata riportata da socialbeta.com, evidenziando l'importanza di Moncler nel panorama della moda globale. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per il marchio italiano di rafforzare la sua presenza in Asia e di interagire con un pubblico sempre più attento alle tendenze internazionali.