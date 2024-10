Cina: Moncler presenta la sua creatività a Shanghai con un evento esclusivo

20 Ottobre 2024_ Il marchio italiano Moncler ha portato la sua creatività in Cina, presentando un evento esclusivo presso il padiglione della Cina Shipbuilding Expo a Shanghai. Questa manifestazione segna la prima volta che il brand esce dall'Europa per un evento di tale portata, fungendo anche da chiusura per la Shanghai Fashion Week primavera-estate 2025. L'area espositiva di 30.000 metri quadrati è stata allestita con dieci distinti quartieri tematici, che ricreano paesaggi naturali e scene culturali, offrendo un'esperienza immersiva ai visitatori. La notizia è stata riportata da jfdaily.com. Questo evento sottolinea l'importanza crescente del mercato cinese per i marchi di lusso italiani e la loro capacità di innovare e adattarsi a nuove culture.