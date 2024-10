Cina: Moncler presenta la sua esperienza immersiva a Shanghai

22 Ottobre 2024_ Il marchio di lusso italiano Moncler ha presentato la sua esperienza immersiva 'Moncler Genius' a Shanghai, durante la settimana della moda primavera/estate 2025. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 8.000 ospiti, sottolineando la fiducia del brand nel mercato cinese e l'importanza di Shanghai come centro di tendenze della moda. Remo Ruffini, CEO di Moncler, ha evidenziato il legame speciale tra il marchio e la città, dove ha aperto il primo flagship store nel 2009. La manifestazione ha incluso dieci aree espositive su una superficie di 30.000 metri quadrati, mostrando le ultime collezioni e interazioni creative con talenti locali e internazionali, come riportato da en.people.cn. Questo evento segna un passo significativo per Moncler nel rafforzare la sua presenza in Asia, mentre altre marche internazionali stanno seguendo l'esempio, riconoscendo Shanghai come un hub cruciale per il mercato della moda.