Cina: Morto Wu Bangguo, ex presidente del Congresso Nazionale del Popolo

09 Ottobre 2024_ Wu Bangguo, ex presidente del Congresso Nazionale del Popolo della Cina, è deceduto all'età di 84 anni. Durante il suo mandato, ha ricoperto un ruolo chiave nella legislazione cinese e ha contribuito a importanti riforme politiche. La sua carriera politica è stata caratterizzata da un forte impegno per lo sviluppo economico e sociale del Paese. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio in tutto il Paese, evidenziando il suo impatto sulla politica cinese. Lo riporta China Daily. Wu Bangguo è stato una figura di spicco nel panorama politico cinese, avendo servito come presidente del Congresso Nazionale del Popolo dal 2003 al 2013.