Cina: Mostra su Marco Polo celebra scambi culturali con l'Italia

27 Luglio 2024_ È stata inaugurata a Pechino la mostra "A journey of knowledge: The Travels of Marco Polo and Its Legacy between East and West", che...

27 Luglio 2024_ È stata inaugurata a Pechino la mostra "A journey of knowledge: The Travels of Marco Polo and Its Legacy between East and West", che presenta 130 reperti provenienti da musei cinesi e italiani. L'esposizione, che celebra il 700° anniversario della morte di Marco Polo e il 20° anniversario della partnership strategica tra Cina e Italia, riflette i risultati positivi degli scambi culturali tra i due Paesi. Tra i reperti ci sono manoscritti, dipinti e una particolare esperienza VR che raccontano la leggenda di Venezia e il viaggio di Marco Polo lungo la Via della Seta. La mostra, che rimarrà aperta fino al 24 novembre, è un'importante occasione per approfondire la storia delle interazioni tra le civiltà orientali e occidentali, come riportato da globaltimes.cn. Questo evento sottolinea l'importanza del patrimonio culturale condiviso e il ruolo di Marco Polo nel promuovere la conoscenza reciproca tra Cina e Italia.