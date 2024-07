Cina: Mostra sulla civiltà egizia al Museo di Shanghai

18 Luglio 2024_ Il Museo di Shanghai inaugura domani la mostra 'Top of the Pyramids, Ancient Egyptian Civilization Exhibition', che durerà un anno....

18 Luglio 2024_ Il Museo di Shanghai inaugura domani la mostra 'Top of the Pyramids, Ancient Egyptian Civilization Exhibition', che durerà un anno. L'esposizione vanta la più grande collezione di reperti culturali egizi mai vista al mondo e il più alto livello di reperti antichi egizi mai esposti in Asia. Saranno esposti quasi 800 manufatti antichi, offrendo ai visitatori un'opportunità unica di esplorare la ricca storia dell'antico Egitto. La mostra promette di essere un evento culturale di grande rilievo per la città di Shanghai. Lo riporta Shanghai Daily. La mostra è un'occasione imperdibile per gli appassionati di storia e cultura antica.