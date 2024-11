Cina: Multinazionali ottimiste per il CIIE 2024 e l'apertura del mercato manifatturiero

05 Novembre 2024_ I dirigenti delle multinazionali partecipanti al settimo China International Import Expo (CIIE) esprimono ottimismo per l'apertura...

05 Novembre 2024_ I dirigenti delle multinazionali partecipanti al settimo China International Import Expo (CIIE) esprimono ottimismo per l'apertura del mercato manifatturiero cinese agli investitori stranieri. L'evento, che si svolge a Shanghai fino al 10 novembre, presenterà oltre 400 nuovi prodotti e tecnologie, con un focus particolare sulla produzione di alta gamma. La Cina continua a rimuovere le restrizioni sugli investimenti esteri, favorendo così la competitività del settore manifatturiero, il primo ad aprirsi agli investitori internazionali. Secondo Sun Xian, segretario generale della Camera di Commercio Internazionale della Cina, il CIIE rappresenta un'importante opportunità per le aziende straniere di aumentare la loro quota di mercato in Cina. La fonte di queste informazioni è China Daily. L'evento attirerà oltre 3.400 espositori da 154 paesi, inclusi 284 leader del settore e aziende della lista Fortune Global 500.