Cina: Nasce il China Resource Recycling Group per promuovere l'economia circolare

19 Ottobre 2024_ Il 18 ottobre 2024, a Tianjin, è stato ufficialmente fondato il China Resource Recycling Group, una nuova impresa centrale che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la raccolta e il riciclo di materiali. Questa iniziativa è parte della strategia nazionale per l'economia circolare, con l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre i rifiuti. Il gruppo, sostenuto da importanti aziende statali come Sinopec e China Baowu, si concentrerà sul recupero di materiali come metalli, plastica e batterie esauste. La notizia è stata riportata da cctv.com, evidenziando l'importanza di questa iniziativa per la sicurezza delle risorse strategiche in Cina. Il governo prevede che entro il 2025 il valore della circolazione delle risorse raggiunga i 5 trilioni di yuan.