Cina: Nuova apertura del Tonino Lamborghini Hotel a Hangzhou segna un traguardo per il lusso italiano

01 Agosto 2024_ Hangzhou ha inaugurato la sua seconda struttura del Tonino Lamborghini Hotel, un marchio che incarna l'eleganza e il lusso italiano, situata nel centro dell'area sportiva di Hangzhou. Questo hotel, che si distingue per il suo design esclusivo e servizi di alta gamma, rappresenta un'importante aggiunta al panorama dell'ospitalità di lusso della città, già arricchita da altri marchi prestigiosi. La nuova struttura offre esperienze uniche, come piscine panoramiche e ristoranti gourmet, elevando ulteriormente gli standard del settore alberghiero in Cina. La notizia, riportata da zjol.com.cn, sottolinea l'impatto crescente del marchio italiano nel mercato cinese, contribuendo a ridefinire il concetto di lusso nella regione. Con questa apertura, Hangzhou si posiziona come un nuovo punto di riferimento per il turismo di alta classe, attirando visitatori in cerca di esperienze esclusive.