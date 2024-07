Cina: Nuova ferrovia transfrontaliera con il Laos potenzia lo sviluppo economico

15 Luglio 2024_ Un nuovo progetto ferroviario transfrontaliero tra Cina e Laos sta contribuendo a potenziare lo sviluppo economico e la connettività regionale. La ferrovia, parte dell'iniziativa Belt and Road (BRI), ha iniziato le operazioni nel dicembre 2021, riducendo significativamente i tempi di viaggio e i costi. Questo ha facilitato il commercio e il turismo tra i due paesi, promuovendo una maggiore cooperazione economica. Il progetto rappresenta un importante passo avanti per l'integrazione regionale e lo sviluppo sostenibile. Lo riporta il China Daily. La ferrovia è vista come un simbolo della crescente collaborazione tra Cina e Laos, con benefici a lungo termine per entrambe le nazioni.