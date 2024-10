Cina: Nuova roadmap per veicoli intelligenti e connessi

21 Ottobre 2024_ La Cina sta sviluppando una nuova roadmap per l'industria dei veicoli intelligenti e connessi, puntando a importanti traguardi nell'automazione della guida e nelle catene di approvvigionamento ad alta tecnologia. Jin Zhuanglong, ministro dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione, ha dichiarato che il ministero promuoverà un piano di sviluppo per questo settore, considerato un motore chiave per la crescita economica del Paese. Esperti del settore hanno sottolineato l'importanza della cooperazione globale per il successo di questa iniziativa. La notizia è riportata da China Daily. La Cina, con la sua crescente industria automobilistica, mira a diventare un leader mondiale nella tecnologia dei veicoli autonomi e connessi.