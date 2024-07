Cina: Nuova tendenza tra i giovani verso la vita rurale

30 Luglio 2024_ Un crescente numero di giovani sta abbandonando la frenetica vita cittadina di Shanghai per cercare opportunità nelle aree rurali, dando vita a un fenomeno noto come 'nuovi contadini'. Questi giovani si dedicano all'agricoltura e ad altre attività rurali, trovando un modo per rilassarsi e prosperare in un ambiente più tranquillo e a contatto con la natura. Gli esperti avvertono che questo movimento potrebbe contribuire a rivitalizzare le zone rurali e promuovere uno sviluppo sostenibile. La notizia è riportata da China Daily. Questo trend riflette un desiderio di un ritmo di vita più lento e di una connessione più profonda con l'ambiente naturale.