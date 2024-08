Cina: Nuove iniziative per il turismo e la sicurezza ambientale

06 Agosto 2024_ Il governo cinese ha annunciato l'implementazione di nuove misure per promuovere il turismo, tra cui la creazione di strade panoramiche e l'aumento delle risorse per la gestione delle emergenze in Jilin. Inoltre, nel primo semestre del 2024, sono stati avviati 668 procedimenti legali contro crimini ambientali, coinvolgendo 1597 persone. Le autorità hanno anche ricevuto oltre 19 milioni di segnalazioni riguardanti attività illecite online nel mese di luglio. Queste iniziative mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a garantire un ambiente più sicuro. La notizia è stata riportata da news.cctv.com. La Cina continua a lavorare per bilanciare lo sviluppo turistico con la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica.