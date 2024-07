Cina: Nuove iniziative per la cooperazione internazionale nel flusso di dati transfrontaliero

26 Luglio 2024_ La Cina ha recentemente compiuto progressi significativi nella cooperazione internazionale riguardante il flusso di dati transfrontaliero, firmando un memorandum d'intesa con la Germania e avviando dialoghi con Singapore. Queste iniziative rappresentano un segnale positivo per la promozione della cooperazione internazionale nel campo dei dati, con l'obiettivo di garantire un flusso sicuro e ordinato. Inoltre, la Cina sta lavorando per ottimizzare l'ambiente imprenditoriale e standardizzare la gestione dei dati, dimostrando la sua determinazione ad aprirsi al mercato globale. La notizia è riportata da en.people.cn. La Cina, che ha adottato leggi per la sicurezza dei dati e la protezione delle informazioni personali, mira a diventare un attore chiave nella governance digitale globale.