11 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato l'introduzione di misure anti-dumping temporanee contro il brandy dell'Unione Europea, a partire dall'11 ottobre 2024, in risposta all'aumento dei dazi sulle auto elettriche cinesi. Questa decisione segue un voto dell'UE che ha approvato l'imposizione di dazi tra il 17% e il 36,3% sulle auto elettriche cinesi, un colpo duro per l'industria automobilistica cinese. La Cina ha identificato Francia e Italia come i principali attori in questa disputa commerciale, con l'Italia che ha un'importante tradizione automobilistica e marchi di lusso come Ferrari e Maserati. La fonte di questa notizia è guancha.cn. Le misure cinesi mirano a proteggere il mercato interno e a rispondere alle politiche protezionistiche dell'UE, evidenziando le tensioni crescenti tra le due potenze economiche.