Cina: Nuove misure fiscali per le piattaforme di e-commerce

14 Settembre 2024_ La Cina ha annunciato l'introduzione di nuove misure fiscali che eliminano le esenzioni sui dazi per le piattaforme di e-commerce....

14 Settembre 2024_ La Cina ha annunciato l'introduzione di nuove misure fiscali che eliminano le esenzioni sui dazi per le piattaforme di e-commerce. Questa decisione mira a garantire una maggiore equità nel mercato e a sostenere le entrate fiscali del governo. Le nuove regole si applicheranno a tutte le transazioni effettuate attraverso le principali piattaforme di e-commerce, influenzando significativamente il settore. Le autorità cinesi sperano che queste misure incoraggino una concorrenza più leale e una maggiore compliance fiscale. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Le piattaforme di e-commerce in Cina, come Alibaba e JD.com, sono tra le più grandi al mondo e svolgono un ruolo cruciale nell'economia del Paese.