Cina: Nuove misure monetarie per stimolare la crescita economica

25 Settembre 2024_ Le autorità finanziarie cinesi hanno annunciato una serie di misure di allentamento monetario per sostenere la fiducia del mercato e favorire la ripresa economica. Tra le misure, si prevede una riduzione del rapporto di riserva obbligatoria e dei tassi d'interesse sui mutui, con l'obiettivo di stimolare la domanda dei consumatori e migliorare le condizioni economiche. Gli analisti ritengono che queste politiche siano una risposta necessaria a un recupero economico lento e a pressioni inflazionistiche deboli. La notizia è stata riportata da China Daily, evidenziando l'intenzione dei responsabili politici di raggiungere un obiettivo di crescita economica di circa il 5% per quest'anno. Le misure includono anche politiche per stabilizzare il mercato immobiliare, come la riduzione dei tassi d'interesse sui mutui esistenti e l'abbassamento del rapporto di anticipo per l'acquisto di seconde case.