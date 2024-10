Cina: Nuove misure per facilitare l'ingresso dei turisti stranieri

23 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato ulteriori sforzi per ottimizzare le politiche di esenzione dal visto e altre misure correlate, al fine di rendere più semplice la visita e la permanenza dei turisti stranieri nel Paese. Queste iniziative seguono l'implementazione di una serie di misure già adottate per facilitare l'ingresso dei visitatori. L'obiettivo è quello di attrarre un numero maggiore di turisti, contribuendo così alla ripresa economica post-pandemia. Le nuove politiche mirano a semplificare i processi burocratici e a migliorare l'esperienza complessiva dei visitatori. La notizia è stata riportata da Shanghai Daily. Queste misure si inseriscono in un contesto più ampio di apertura della Cina verso il turismo internazionale, fondamentale per il rilancio dell'economia.