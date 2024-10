Cina: Nuove misure per la sostenibilità ambientale nelle città

27 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato un pacchetto di misure per migliorare la sostenibilità ambientale nelle aree urbane, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e promuovere l'uso di energie rinnovabili. Le nuove politiche includono incentivi per l'adozione di veicoli elettrici e la creazione di spazi verdi nelle città, per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Inoltre, il governo prevede di investire in infrastrutture ecologiche e nella promozione di pratiche di riciclo tra la popolazione. Queste iniziative sono parte di un impegno più ampio della Cina verso la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, come riportato da cyol.com. Le autorità locali saranno responsabili dell'implementazione delle misure, che mirano a trasformare le città cinesi in modelli di sviluppo sostenibile e a migliorare l'ambiente urbano per le generazioni future.