Cina: Nuove misure per l'apertura economica e lo sviluppo

20 Luglio 2024_ I responsabili politici cinesi hanno delineato azioni per il design di alto livello dell'apertura futura del paese, promettendo di intensificare gli sforzi per espandere l'apertura per stimolare lo sviluppo. Durante la terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, sono state definite le priorità per l'apertura futura della nazione. Han Wenxiu, vicedirettore esecutivo dell'Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Finanziari ed Economici, ha spiegato che il nuovo documento del Partito sull'apertura economica è fondamentale per lo sviluppo di alta qualità della Cina. La nazione mira a migliorare l'ambiente di mercato e il sistema di gestione, espandendo l'integrazione del mercato lungo l'Iniziativa Belt and Road. China Daily riporta che la Cina intende anche ottimizzare l'ambiente imprenditoriale e migliorare la qualità degli investimenti esteri. Le misure includono l'estensione della politica di transito senza visto di 144 ore a 37 porti di ingresso per accogliere più viaggiatori stranieri.