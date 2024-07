Cina: Nuove misure per sostenere il commercio estero nel 2024

31 Luglio 2024_ La Cina annuncia una serie di misure per sostenere e migliorare il commercio estero nella seconda metà del 2024, in risposta a un...

31 Luglio 2024_ La Cina annuncia una serie di misure per sostenere e migliorare il commercio estero nella seconda metà del 2024, in risposta a un aumento del protezionismo e dei rischi geopolitici. Le iniziative includono la creazione di un quadro istituzionale favorevole per espandere il commercio di beni intermedi e facilitare le importazioni di attrezzature tecnologiche avanzate. Inoltre, si prevede di supportare la crescita di nuovi formati commerciali, come l'e-commerce transfrontaliero e le operazioni di magazzino all'estero. Queste misure mirano a rafforzare la competitività commerciale globale della Cina e garantire stabilità e crescita a lungo termine. Lo riporta China Daily. Le dichiarazioni sono state rilasciate da Lyu Daliang, direttore del dipartimento di statistica e analisi dell'Amministrazione Generale delle Dogane, durante una conferenza stampa a Pechino.