Cina: Nuove misure per stimolare l'economia e il mercato dei capitali

22 Luglio 2024_ Il Consiglio di Stato cinese ha annunciato nuove politiche per sostenere il rinnovo di attrezzature su larga scala e la sostituzione di beni di consumo. Le misure includono l'uso di fondi speciali a lungo termine per promuovere l'aggiornamento delle attrezzature in settori chiave come l'energia e la sicurezza. Inoltre, sono state introdotte nuove regole per il margine di garanzia nelle operazioni di vendita allo scoperto, aumentando il requisito minimo al 100% per gli investitori e al 120% per le istituzioni private. Queste modifiche mirano a ridurre la domanda di vendite allo scoperto e stabilizzare il mercato. Lo riporta caixin.com. Le nuove politiche riflettono l'impegno del governo cinese a stimolare la domanda interna e a sostenere la crescita economica.