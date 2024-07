Cina: Nuove misure UE contro l'importazione di abbigliamento a basso costo

5 Luglio 2024_ Il prossimo 6 luglio inizierà la stagione dei saldi in Italia, ma l'attenzione è rivolta anche alla vendita online di prodotti a basso costo. Un rappresentante recentemente eletto nel nord Italia ha dichiarato che parteciperà attivamente al piano di Bruxelles per limitare l'ingresso di abbigliamento di bassa qualità nel mercato dell'UE. Questo piano mira a trasformare rapidamente in obbligatorie le misure che attualmente esentano da tasse i prodotti di valore inferiore a 150 euro. Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto e Ascom Federmoda Padova, ha evidenziato i problemi economici, sociali e ambientali causati dai prodotti a basso costo venduti su piattaforme come Temu e Shein. Lo riporta huarenjie.com. L'UE sembra ora pronta a prendere sul serio questa questione, con l'introduzione di regolamenti specifici per affrontarla.