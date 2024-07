Cina: Nuove opportunità di sviluppo per il settore internet

10 Luglio 2024_ Il settore internet della Cina si prepara a nuove opportunità di sviluppo grazie all'accelerazione della costruzione di una rete nazionale di potenza di calcolo e all'integrazione delle tecnologie digitali avanzate come l'intelligenza artificiale, i big data e il cloud computing con l'economia reale. Durante la cerimonia di apertura della Conferenza Internet della Cina 2024 a Pechino, esperti e dirigenti aziendali hanno sottolineato i significativi progressi del paese nelle infrastrutture internet. Hanno inoltre richiesto maggiori sforzi per raggiungere traguardi in settori tecnologici avanzati come i chip AI, i framework algoritmici e la tecnologia quantistica, al fine di stimolare nuove forze produttive di qualità e fornire nuovo slancio alla crescita economica nazionale. La conferenza segna il 30° anniversario dell'accesso completo della Cina a internet. Lo riporta China Daily. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore e rappresentanti di aziende tecnologiche di primo piano.