Cina: Nuove politiche di sostegno alla natalità per affrontare l'invecchiamento della popolazione

28 Ottobre 2024_ La Cina ha introdotto una serie di nuove politiche di sostegno alla natalità per affrontare le sfide demografiche legate all'invecchiamento della popolazione. Un direttiva del Consiglio di Stato prevede 13 misure mirate per migliorare i servizi di supporto alla nascita, espandere i sistemi di assistenza all'infanzia e rafforzare il supporto in ambito educativo, abitativo e lavorativo. Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone, la Cina sta affrontando una fase di declino demografico, con una percentuale crescente di cittadini anziani. Secondo i dati ufficiali, si prevede che entro il 2050 i cittadini di età superiore ai 60 anni supereranno i 500 milioni, rappresentando quasi il 35% della popolazione. La notizia è riportata da Shanghai Daily. Queste misure si inseriscono in un contesto di graduale rilascio delle politiche di pianificazione familiare, iniziato con l'introduzione della possibilità di avere più figli negli ultimi anni.