Cina: Nuove politiche per rilanciare turismo e diplomazia

03 Novembre 2024_ La Cina introdurrà nuove politiche a partire da venerdì, mirate a stimolare il turismo e rafforzare la diplomazia internazionale. Queste misure includono incentivi per i viaggiatori e iniziative per attrarre visitatori stranieri, con l'obiettivo di rivitalizzare l'economia post-pandemia. Le autorità cinesi puntano a utilizzare il turismo come strumento per migliorare le relazioni diplomatiche e promuovere la cultura cinese nel mondo. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Le nuove politiche si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso il settore turistico, fondamentale per la ripresa economica della Cina.