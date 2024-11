Cina: Nuove rotte aeree potenziano i legami con l'Italia

04 Novembre 2024_ Con l'apertura delle nuove rotte aeree Shanghai-Venezia e Xi'an-Milano, il numero di voli diretti tra Cina e Italia è aumentato a oltre 70 settimanali. Milano, in particolare, ora collega direttamente la Cina con nove città, facilitando notevolmente gli scambi commerciali e culturali tra i due Paesi. Luca D'Agnese, ex vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano, ha sottolineato che l'aumento dei voli riflette la crescente domanda di cooperazione in vari settori, inclusi turismo, commercio e ricerca. La notizia è stata riportata da news.cri.cn. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali tra Cina e Italia.