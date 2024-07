Cina: Nuovo piano per modernizzare il sistema di governance

22 Luglio 2024_ La leadership centrale del Partito Comunista Cinese ha svelato un piano ambizioso per approfondire le riforme e modernizzare il sistema di governance del Paese. Il piano, adottato durante la terza sessione plenaria del 20° Comitato Centrale del PCC, mira a rafforzare l'apertura di alto livello e l'autosufficienza in scienza e tecnologia. Oltre alle riforme economiche, il piano si concentra sul miglioramento delle pratiche di gestione e degli standard in settori come la protezione dei diritti di proprietà, le politiche industriali, gli standard ambientali e l'amministrazione governativa. Viene inoltre promossa la cooperazione di alta qualità nell'ambito dell'Iniziativa Belt and Road, con un'attenzione particolare allo sviluppo sostenibile e ai progetti verdi. Lo riporta il China Daily. Il piano sottolinea anche la necessità di ulteriori aperture e cooperazioni con organizzazioni internazionali e Paesi stranieri, ottimizzando l'ambiente per gli investimenti esteri.