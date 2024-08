Cina: Nuovo piano per un sistema elettrico innovativo dal 2024 al 2027

07 Agosto 2024_ La Cina ha lanciato un piano d'azione per costruire un nuovo sistema elettrico tra il 2024 e il 2027, con l'obiettivo di integrare progetti di potenza e calcolo. Il piano prevede la pianificazione e l'integrazione delle infrastrutture energetiche e dei centri dati, ottimizzando l'uso delle risorse rinnovabili. Inoltre, si esplorerà un modello di fornitura di energia verde che promuove l'uso locale e la gestione delle transazioni. Questa iniziativa è stata annunciata dal Comitato Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma, dall'Amministrazione Nazionale dell'Energia e dall'Ufficio Nazionale di Statistica, come riportato da 21jingji.com. Il piano mira a sostenere la transizione energetica della Cina, un paese che sta investendo significativamente nelle energie rinnovabili per ridurre le emissioni di carbonio.