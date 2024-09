Cina: Nuovo programma di residenza per investitori a Hong Kong

17 Settembre 2024_ Un nuovo programma di residenza a pagamento è previsto per attrarre investimenti per un valore di 15 miliardi di dollari di Hong...

17 Settembre 2024_ Un nuovo programma di residenza a pagamento è previsto per attrarre investimenti per un valore di 15 miliardi di dollari di Hong Kong. Questo schema offre la residenza a coloro che investono una certa somma nella città e ha già ricevuto 500 domande. Il governo di Hong Kong spera che questa iniziativa possa stimolare l'economia locale e creare nuovi posti di lavoro. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Il programma rappresenta un tentativo di Hong Kong di attrarre capitali esteri e rafforzare la sua posizione come centro finanziario internazionale.