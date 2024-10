Cina: Nuovo sistema per la gestione dei dati pubblici entro il 2030

11 Ottobre 2024_ La Cina prevede di costruire un sistema completo per la gestione dei dati pubblici entro il 2030, secondo un nuovo piano del...

11 Ottobre 2024_ La Cina prevede di costruire un sistema completo per la gestione dei dati pubblici entro il 2030, secondo un nuovo piano del Comitato Centrale del Partito Comunista e del Consiglio di Stato. Il documento, pubblicato giovedì, stabilisce che il paese assumerà un ruolo di leadership nella gestione di questa risorsa vitale, definendo regole chiare per la sua divulgazione. Sebbene alcuni governi locali e agenzie abbiano già iniziato a condividere dati pubblici, l'obiettivo è quello di creare un sistema unificato e standardizzato, con un focus sulla formazione del personale e sulla costruzione di infrastrutture. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. Questo piano rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e efficienza nella gestione delle informazioni pubbliche in Cina.