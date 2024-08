Cina: Nuovo test del sangue promette di migliorare la diagnosi precoce del cancro allo stomaco

11 Agosto 2024_ Scienziati cinesi hanno sviluppato un nuovo test del sangue che potrebbe migliorare la diagnosi precoce del cancro allo stomaco, una delle principali cause di morte per cancro nel mondo. Il test, che identifica specifici marcatori genetici, ha dimostrato una sensibilità del 92,3% e una specificità del 90,1% in oltre 1.000 pazienti. I ricercatori, guidati da Wang Jian e Liu Min dell'Istituto Nazionale di Cancro di Hefei, sperano che il test possa essere utilizzato insieme ad altri metodi diagnostici per aumentare l'accuratezza della rilevazione precoce. La notizia è stata riportata dal Sunday Morning Post. Il test potrebbe essere disponibile per l'uso clinico nei prossimi anni, contribuendo a ridurre il carico globale del cancro allo stomaco, responsabile di oltre 700.000 decessi ogni anno.