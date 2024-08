Cina: Nuovo treno MTR in servizio per celebrare la storia del sistema ferroviario di Hong Kong

23 Agosto 2024_ Un treno ristrutturato con la storica livrea rosso e bianco degli anni '70 ha iniziato a trasportare passeggeri ieri, segnando un momento di celebrazione per la MTR Corporation di Hong Kong. Questo treno rappresenta il quinto e ultimo tipo dei treni di prima generazione costruiti nel 1979, ora ritirati dal servizio. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di membri del personale MTR e del consiglio, che hanno accolto il treno con entusiasmo. La MTR Corporation ha previsto che il treno sarà in servizio per un mese, offrendo ai passeggeri un tuffo nel passato del sistema ferroviario di Hong Kong. La notizia è stata riportata da South China Morning Post. La MTR Corporation gestisce il sistema di trasporto pubblico di Hong Kong, noto per la sua efficienza e puntualità.