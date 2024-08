Cina: Nuovo ufficio a Washington per promuovere cooperazione economica con gli Stati Uniti

01 Agosto 2024_ Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT) ha inaugurato un nuovo ufficio a Washington, DC, per rafforzare i legami economici tra Cina e Stati Uniti. L'ufficio fungerà da piattaforma per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le imprese cinesi e statunitensi, offrendo servizi come informazioni sulle politiche commerciali e opportunità di investimento. Durante la cerimonia di apertura, l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, ha sottolineato l'importanza di questo passo per promuovere la cooperazione economica bilaterale. Il CCPIT, fondato nel 1952, è un'agenzia nazionale dedicata alla promozione del commercio e degli investimenti esteri. La notizia è stata riportata da China Daily. L'apertura dell'ufficio arriva in un momento in cui le relazioni economiche tra i due paesi cercano di stabilizzarsi dopo anni di tensioni commerciali.