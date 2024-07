Cina: Nuovo volo diretto collega Xi'an a Milano

22 Luglio 2024_ A partire dal 26 settembre, China Eastern Airlines inaugurerà un nuovo volo diretto tra Xi'an e Milano. Il volo, operato con un Airbus A330, sarà disponibile tre volte a settimana, collegando la città cinese con la capitale della moda italiana. Milano, rinomata per la sua storia e il suo ruolo come centro mondiale della moda, sarà ora più accessibile per i viaggiatori cinesi. Xi'an, antica capitale di tredici dinastie cinesi, continua a rafforzare i suoi collegamenti internazionali. Lo riporta il sito ccaonline.cn. Questa nuova rotta rappresenta la terza tratta europea per Xi'an e coincide con il 20° anniversario del partenariato strategico tra Cina e Italia.