Cina: Nuovo volo diretto da Xi'an a Milano per potenziare i legami commerciali

29 Agosto 2024_ La città cinese di Xi'an, punto di partenza della storica Via della Seta, inaugurerà un volo diretto per Milano, Italia, a partire dal 26 settembre. Questo nuovo collegamento, operato da China Eastern Airlines, avrà una durata di circa 10 ore e 50 minuti, facilitando il flusso di passeggeri e merci tra le due città. L'iniziativa rappresenta un passo significativo per promuovere lo sviluppo economico e commerciale di Xi'an, che ha già visto un aumento record di voli e passeggeri nel 2024. La notizia è stata riportata da cctvplus.com, evidenziando l'importanza di Milano come snodo strategico per le relazioni tra Cina e Italia. Questo volo non solo rafforza i legami tra i due Paesi, ma contribuisce anche a un maggiore scambio culturale e commerciale.