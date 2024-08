Cina: Nutella lancia la sua nuova linea di prodotti con un nome cinese

07 Agosto 2024_ Il marchio Nutella, parte del gruppo Ferrero, ha presentato il 6 agosto a Guangzhou la sua nuova linea di prodotti con il nome cinese "意榛滋" (Yì zhēn zī). Questa iniziativa segna l'ingresso della gamma completa di Nutella nel mercato cinese, con un lancio iniziale nella regione del Sud della Cina. Nutella, famosa per la sua crema di nocciole, è stata creata dal fondatore Pietro Ferrero, che ha innovato combinando cioccolato e nocciole piemontesi. La nuova linea include biscotti e creme spalmabili, progettate per adattarsi ai gusti dei consumatori cinesi, come riportato da donews.com. I prodotti saranno disponibili nei negozi fisici e su piattaforme online a partire da settembre, evidenziando l'impegno di Ferrero nel soddisfare le esigenze del mercato locale.